Caccia alle plusvalenze. Il primo obiettivo di D’Amico è quello di incassare il più possibile con le cessioni, ma una mano potrebbe arrivare anche dal lavoro dietro le quinte del club. A tenere banco c’è ancora il caso Calafiori. Nel 2022 l’azzurro aveva lasciato la Roma per 2,5 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita che la Roma ha ottenuto (1,5) dopo il successivo passaggio dal Basilea al Bologna, ma non finisce qui - spiega Daniele Aloisi su Il Messaggero - perché la squadra svizzera nel 2024 ha incassato anche il 50% per il trasferimento all’Arsenal. Quindi dovrebbero aggiungersene altri 6 che la Roma per ora non ha mai visto. La battaglia legale col Basilea si è spostata presso il Tribunale dello Sport di Losanna.