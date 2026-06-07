L'era D'Amico è pronta a iniziare. In attesa della deroga per ottenere pieni poteri da ds, domani dovrebbe essere il giorno buono per il tanto atteso annuncio ufficiale. Da diversi giorni si trova a Bergamo e anche ieri ha avuto un incontro con l'Atalanta per risolvere il proprio contratto, qualche dettaglio da limare e poi potrà partire per Roma e firmare un triennale da 1,5 milioni a stagione. Dietro le quinte ha già iniziato a lavorare, anche perché Gasperini pressa. Giugno sarà il mese di rinnovi e cessioni, ma c'è una rosa da rinforzare. Greenwood è il sogno e il nome che scalda i tifosi, oggi è atteso il risultato delle elezioni presidenziali del Fenerbahce. Restano vivi gli obiettivi Summerville, Tzolis e Sauer. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Gasp vuole creare un nucleo forte di 15-16 giocatori, nella stagione appena terminata ben 8 giocatori di movimento hanno superato i 2000 minuti in campionato mentre altri 13 non sono arrivati neanche a 700 complessivi tra Serie A e Coppe. Oltre a due titolari sulla trequarti, Gasperini avrà bisogno anche di un nuovo centrale, di un vice Malen, di un vice Wesley e di un rinforzo sulla destra (Celik conta di restare). Sia Dovbyk (a titolo definitivo) sia Vaz (in prestito) potrebbero salutare, Scamacca non è un'opzione mentre non è stato scartato Pinamonti. A sinistra fari puntati su Obrador del Torino, che non verrà riscattato ed è valutato 10 milioni dal Benfica.