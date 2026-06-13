Il nome nuovo per l'attacco è Pulisic, che ha voglia di lasciare il Milan dopo un 2026 disastroso. È stato offerto ai giallorossi, ma l'eventuale trattativa non decollerà prima della fine del Mondiale anche perché in questo momento il Milan è in alto mare. L'ingaggio rientra nei parametri della società (4 milioni e può usufruire del Decreto Crescita) e c'è l'ok di Gasperini, ma la priorità in quel ruolo rimane Greenwood. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Difficile ad oggi ipotizzare un doppio arrivo, l'inglese rimane il favorito. Palla ai Friedkin e D'Amico che ha l'obiettivo di limare la richiesta del Marsiglia da 55 milioni bonus compresi. La Roma non ha ancora inviato la prima offerta ufficiale e lo farà nelle prossime settimane. Per l'altra fascia il principale candidato è Summerville, ma la vetrina del Mondiale può far aumentare il valore. Tel, Sauer e Tzolis le altre opzioni. Fari puntati anche a centrocampo: Musah — rientrato al Milan dopo il prestito all'Atalanta — è un'idea, ma bisogna aspettare l'organigramma rossonero.