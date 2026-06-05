Oggi potrebbe essere il giorno di D'Amico alla Roma. Da tempo ormai i giallorossi attendono di annunciare il nuovo ds: prima c'è stato bisogno di chiudere il rapporto con Massara, prima ancora che il direttore sportivo dell'Atalanta trovasse un accordo per liberarsi dal legame con i nerazzurri. La situazione è in fase di chiusura e presto quindi, da Trigoria, dovrebbe arrivare l'ufficialità sull'ingaggio del nuovo dirigente. Gasperini aspetta con ansia perché c'è da costruire la nuova Roma e lui la vorrebbe, in gran parte, formata prima della ripresa dei lavori (fissata al 13 luglio). A quanto pare però non c'è solo l'annuncio da parte dei giallorossi da attendere. Secondo quanto rivelato dal Messaggero, D'Amico fino al 30 giugno non potrebbe lavorare per i giallorossi, sul mercato. Per poterlo fare infatti deve finire ufficialmente la stagione in corso, cosa che avverrà appunto alla fine di questo mese. Il modo per poter operare sarebbe quello di ottenere una deroga richiesta all'Assemblea di Lega, che si terrà a Parma prima del varo dei calendari. La Roma, oltre a voler rinforzare la rosa, entro il 30 giugno deve rispettare la scadenza del Settlement Agreement.