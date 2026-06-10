Chi trova D'Amico trova un tesoro. La Roma ne è consapevole e torse anche per questo motivo ha atteso alla finestra fino al 10 giugno che il dirigente si liberasse dall'Atalanta. In giornata il club è pronto ad ufficializzare il nuovo direttore sportivo che tuttavia, senza deroga, potrà essere operativo soltanto dal 1 luglio. Per molti un dettaglio, per altri una corsa ad ostacoli. Friedkin si aspettano molto da lui. Silenzioso, non ama i riflettori, ma è capace come pochi altri di dar vita alle tanto agognate plusvalenze che stanno facendo perdere il sonno a tanti tifosi della Roma. Al Verona, ad esempio, spiega Stefano Caria su Il Messaggero, fu capace di regalare al club gialloblù una plusvalenza di ben 26,5 milioni per Kumbulla. Ma non vanno dimenticate nemmeno quelle legate a Amrabat (+16,5: acquistato dal Bruges a 3,5 e ceduto alla Fiorentina a 20) e Rrahmani. All'Atalanta, è riuscito a fare addirittura meglio: dai prodotti del vivaio Okoli e Ruggeri. Ecco, alla Roma ne basterebbe una delle ultime tre per sanare i conti con la Uefa. E anche se non potrà muoversi in prima persona, a coadiuvarlo nel gestire trattative e rinnovi, fino al 1 luglio, sarà Jason Morrow, l'uomo dei conti e di fiducia della famiglia Friedkin. Perché il piano della Roma non cambia: l'obiettivo è chiudere ogni discorso per il Settlement Agreement entro il 30 di giugno.