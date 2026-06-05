L’era D’Amico è pronta ad iniziare e l’obiettivo principale è registrare circa 50 milioni di plusvalenze. Saud e Sangaré hanno salutato e il prossimo vicino all’addio è Baldanzi, la Roma concederà uno sconto (dai 10 previsti a 8,5) ma il Genoa al momento non può mettere sul piatto quella cifra in un’unica soluzione e ha proposto un pagamento dilazionato, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, un problema per i giallorossi per la chiusura del bilancio entro il 30 giugno. In uscita c’è anche Ziolkowski: la richiesta è di 20 milioni e su di lui c’è il Nottingham che non si è spinto oltre i 15 tra parte fissa e bonus. Capitolo mercato in entrata: il sogno è Greenwood. Per rinforzare l’altra fascia piace Summerville, ma a preoccupare sono le non ottimali condizioni fisiche dell’olandese.