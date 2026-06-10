Continua a prendere forma l'estate della Roma. Ufficializzata un'altra amichevole: il 26 luglio la sfida col Cannes (club di proprietà dei Friedkin) che, come l'anno scorso, sarà ospite nella Capitale, luogo del test o Trigoria o il Tre Fontane. Da scartare l'Olimpico ormai inutilizzabile in quel mese a causa dei tanti concerti. Il 13 luglio il raduno, poi dopo la prima settimana ci sarà un altro test. Il 31 la partenza per il Galles per la seconda parte del ritiro che terminerà l'otto agosto. A Ferragosto - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - la partita con il Borussia Dortmund in Germania. Entro lunedì il club giallorosso darà il via alla campagna abbonamenti che si dividerà in tre fasi: la prima dedicata agli abbonati, la seconda ad abbonati che vorranno cambiare posto e agli iscritti alla waiting list (25mila tifosi) e poi la vendita libera.