Ad astra è lo slogan utilizzato dalla Roma per celebrare il ritorno in Champions, ma per arrivare veramente alle stelle bisogna prima averle in squadra. Lo sa bene anche Gasperini che per il prossimo anno spera in un tridente da sogno. Un tassello già c'è ed è Donyell Malen, mancano gli altri pezzi del puzzle. Dybala è ad un passo dal rinnovo, ma contare su Paulo per un'intera stagione è purtroppo utopia. Gli infortuni sono ormai una costante e su entrambi i lati il tecnico vuole certezze dopo le recenti delusioni (Bailey e Zaragoza). In cima alle liste delle preferenze c'è Greenwood. Gasperini chiederà uno sforzo ai Friedkin, una sorta di regalo per il terzo posto ottenuto una settimana fa. La speranza del tecnico - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è che per rinforzare quel settore vengano investiti circa 70 milioni distribuiti tra Greenwood (50) e Summerville (20). L'olandese piace e non poco, la retrocessione del West Ham ha fatto abbassare il prezzo, ma la convocazione per il Mondiale può allungare i tempi. Fari puntati anche su Sauer (avviati a gennaio i contatti con il padre) e Tzolis. Poi nel corso dell'estate si potrà pensare all'eventuale vice Malen. Il club è alla ricerca di acquirenti per Dovbyk mentre Vaz potrebbe finire in prestito. In quel caso la Roma proverà a prendere un calciatore simile all'olandese. Scamacca preme per tornare ma ad oggi non risultano contatti tra le due società anche perché la richiesta da 25 milioni è considerata troppo alta. Offerto anche Pinamonti, ma ogni discorso è rimandato.