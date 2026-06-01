Una freccia d’oro, anzi verdeoro. Wesley è pronto per il suo primo Mondiale, si è goduto qualche giorno di relax in Brasile ed è pronto per mettersi al servizio di Ancelotti. Una stagione infinita per il brasiliano che non si è mai fermato: sessantotto partite da marzo 2025 tra campionato brasiliano, Mondiale per Club, Roma e nazionale. E l'impatto con la Serie A è stato devastante. E proprio in Sudamerica la Roma sta iniziando a muoversi per trovare un altro Wesley che nel frattempo è diventato un jolly di assoluto livello. Secondo il Cies (Osservatorio calcistico internazionale) il suo valore di mercato è tra i 50 e i 58 milioni di euro. L'altro esterno della Roma che sarà protagonista al Mondiale è Celik. I discorsi per il rinnovo, però, sono ancora in stand by anche perché senza l'insediamento ufficiale di D'Amico i discorsi non sono andati avanti. La distanza tra domanda e offerta - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è di 600mila euro, ha detto ‘no’ al ritorno in Turchia e la volontà è quella di rimanere. Ma per la fumata bianca c'è ancora da attendere. Sulla sinistra ha già salutato Tsimikas mentre Angelino al rientro dalle vacanze parlerà con la società e insieme a tecnico e direttore sportivo sceglierà il suo futuro, che al momento è ancora un rebus. L'ultimo tassello è Rensch, eroe a sorpresa della rincorsa alla Champions League. Oltre a Wesley servirà un nuovo titolare. Dodò piace, ma ad oggi la trattativa non è in fase avanzata. Per rinforzare la fascia sinistra, invece, gli obiettivi sono Methalie del Tolosa e Obrador di proprietà del Benfica.