"Mancini resta", ci ha pensato Gasperini – in maniera netta – a togliere ogni dubbio sulla permanenza. Tante, forse troppe, le voci su Gianluca in questi giorni. All’Inter il giocatore non dispiace ma il prolungamento del contratto non è in discussione. I primi dialoghi sono stati positivi e non appena D’Amico salirà in sella firmerà il prolungamento fino al 2029 (con opzione per un altro anno), da limare solo alcuni dettagli economici ma la firma arriverà, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Anche perché Mancini non ha intenzione di cambiare aria, è uno dei fedelissimi di Gasp che lo ha fatto esordire in Serie A a Bergamo e ora che lo ha ritrovato a Roma non vuole farselo scappare. È un punto fermo del pacchetto arretrato: solamente due le partite saltate in campionato, una per squalifica e l’altra per un problema fisico. Quattro i gol stagionali di cui due nel derby e un rendimento da top player. In rosa è il giocatore con il maggior numero di palloni intercettati (47, sesto nel campionato) e rubati (76). Secondo dietro all’amico Cristante per duelli aerei vinti (93). Difficile, quindi, immaginare una sua cessione