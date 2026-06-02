Prende forma il precampionato della Roma: il tecnico ha preteso amichevoli top con una parte del ritiro in Galles
Ecco D'Amico: il nuovo braccio destro di Gasperini
Chiamatela, se volete, un'estate da Champions. Preparatoria per un salto di qualità, per una partenza subito sprint, non solo in campionato come accaduto nella passata stagione ma anche nell'Europa che conta. E alcune decisioni di Gasperini in tal senso sembrano proprio indicative di come il tecnico voglia partire con il piede sull'accelerato-re, senza diversivi, viaggi transoceanici o mete estive volte piu alla villeggiatura che ad una squadra che deve svolgere una preparazione. Per questo motivo ha detto di no alla tournée in Australia e ha preferito convogliare la squadra in Galles (il ritiro sarà al WRU Nationale Centre, la sede della nazionale di rugby e calcio gallese) piuttosto che in Portogallo, come accaduto nell'era Mourinho. Altre temperature, altre strutture - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - per poi affrontare ad agosto anche altri avversari.
Sarà una lunga estate, con il via il 13 luglio a Trigoria: due settimane di lavoro nel centro sportivo Fulvio Bernardini sino al 27, nelle quali s'inizierà a fare subito sul serio. Poi, due giorni di riposo, e via in Galles, dal 31 luglio. Tornando al mercato le idee di Gasperini sono chiare da tempo sia ai Friedkin che al nuovo ds: rinnovi per la vecchia guardia (all'appello mancano ancora Dybala, Celik e Pellegrini) per poter convogliare così il budget principalmente su tre acquisti: due esterni offensivi (il sogno è l'accoppiata Greenwood-Summerville) e uno difensivo che potrebbe, al netto dell'interesse concreto per Dodo, essere un mancino che sa giocare a destra.
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