Chiamatela, se volete, un'estate da Champions. Preparatoria per un salto di qualità, per una partenza subito sprint, non solo in campionato come accaduto nella passata stagione ma anche nell'Europa che conta. E alcune decisioni di Gasperini in tal senso sembrano proprio indicative di come il tecnico voglia partire con il piede sull'accelerato-re, senza diversivi, viaggi transoceanici o mete estive volte piu alla villeggiatura che ad una squadra che deve svolgere una preparazione. Per questo motivo ha detto di no alla tournée in Australia e ha preferito convogliare la squadra in Galles (il ritiro sarà al WRU Nationale Centre, la sede della nazionale di rugby e calcio gallese) piuttosto che in Portogallo, come accaduto nell'era Mourinho. Altre temperature, altre strutture - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - per poi affrontare ad agosto anche altri avversari.

Sarà una lunga estate, con il via il 13 luglio a Trigoria: due settimane di lavoro nel centro sportivo Fulvio Bernardini sino al 27, nelle quali s'inizierà a fare subito sul serio. Poi, due giorni di riposo, e via in Galles, dal 31 luglio. Tornando al mercato le idee di Gasperini sono chiare da tempo sia ai Friedkin che al nuovo ds: rinnovi per la vecchia guardia (all'appello mancano ancora Dybala, Celik e Pellegrini) per poter convogliare così il budget principalmente su tre acquisti: due esterni offensivi (il sogno è l'accoppiata Greenwood-Summerville) e uno difensivo che potrebbe, al netto dell'interesse concreto per Dodo, essere un mancino che sa giocare a destra.