Obiettivo cessioni. È questa la prima missione di D’Amico da portare a termine entro il 30 giugno. Alle vendite di Saud e Sangaré che hanno fruttato sei milioni di plusvalenze, oggi ci aggiungerà anche quella di Baldanzi. Roma e Genoa hanno trovato l’accordo sulla base di 9,5 milioni (8,5 la parte fissa), plusvalenza minima poco superiore ai 2. In uscita anche diversi giovani come Cherubini (piace al Frosinone) e Romano, seguito da Torino e Bologna. Non bastano. Ndicka ha ammiratori in Premier (Tottenham e Bournemouth) e le sirene inglesi hanno iniziato a suonare anche per Koné con l’Arsenal che ha chiesto informazioni. La base di partenza - sottolinea Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è la stessa dell'anno scorso (45 milioni). Il principale candidato a salutare, però, è Soulé, il procuratore da ieri è nella Capitale e nei prossimi giorni sono in programma incontri a Trigoria. La speranza è di incassare almeno 35 milioni, su di lui ci sono Aston Villa e Borussia Dortmund. Ad oggi semplici sondaggi esplorativi e nessuna offerta presentata. La Roma attende e non lo reputa incedibile anche perché su quel lato Gasp non vede l’ora di abbracciare Greenwood. La richiesta del Marsiglia è sempre di 50 milioni più 5 di bonus. Nei giorni scorsi è intervenuto in prima persona anche l’allenatore che nel week end ha avuto un colloquio in videochiamata con il giocatore e con il padre agente. Gli ha spiegato il progetto tecnico incassando il primo ‘sì’. Ora la palla passa ai Friedkin che dovranno trovare un accordo con lui e soprattutto col Marsiglia. Capitolo rinnovi: Dybala e Celik sono ad un passo dalla firma, aspetta una chiamata Pellegrini per definire l'accordo ma il prolungamento non è in discussione.