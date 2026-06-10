La Roma si prepara a lanciare la nuova campagna abbonamenti, con il via libera atteso entro lunedì. Secondo Il Messaggero, la vendita sarà suddivisa in tre fasi: prelazione per gli abbonati, possibilità di cambio posto e accesso per gli iscritti alla waiting list, quindi vendita libera. A tal proposito sono oltre 27 mila i tifosi iscritti alla lista preferenziale. Previsto un lieve aumento dei prezzi nelle tribune, mentre resteranno invariati quelli di Curve e Distinti. Il club punta a superare ancora quota 40mila abbonamenti grazie all’effetto Champions League. E magari con un aiuto dal mercato in più...