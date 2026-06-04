I Friedkin ascoltano le richieste di Gasperini, che ha chiesto giocatori con esperienza per la prima squadra, più che ragazzi da crescere, ma non vogliono abbandonare il settore giovanile ma migliorarlo, come scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. I risultati della Primavera negli ultimi due anni sono stati altalenanti sia per trofei (quest’anno l’eliminazione al primo turno dei playoff scudetto col Bologna) che per giovani che hanno esordito. Solamente Arena (con gol al Torino) e Della Rocca hanno assaggiato il campo con la prima squadra. A Trigoria la speranza è che possano arrivare almeno quest’anno. In cantiere c’è sempre il progetto dell’Under 23 che però non vede ancora luce. I costi sono alti (circa 8 milioni) e sicuramente nella prossima Serie C non ci sarà la Roma dei baby, ma i Friedkin vogliono seguire la scia di Atalanta, Juventus, Milan e Inter e contano di riuscirci nei prossimi due anni. Manca anche una struttura dove giocare poiché il Tre Fontane ad oggi non ha tutti requisiti per ospitare le partite. Il lavoro da fare non manca e se ne occuperà anche il prossimo responsabile del settore giovanile. Il nome in pole è quello di Angeloni della Fiorentina che potrebbe portare con sé anche Galloppa (la posizione di Guidi è in bilico), allenatore che con i viola ha da poco vinto il campionato Primavera. Una rivoluzione è prevista anche nel settore scout: Fratini è vicino a diventare il nuovo responsabile dell’area.