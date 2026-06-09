Ipotizzare il giorno dell’annuncio di Tony D’Amico è ormai una sorta di tiro al bersaglio. Ogni momento sembra essere quello buono, ma l’accordo con l’Atalanta per la risoluzione del contratto non è ancora stato trovato. In cima alla lista delle cose fa fare ci sono i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Per Paulo il traguardo finale si avvicina, Novel in settimana tornerà nella Capitale e non appena D’Amico diventerà ufficialmente il nuovo ds ci sarà la fumata bianca. La Roma ha alzato di poco l’offerta che è passata da 2 milioni a 2,5 più bonus. Lorenzo, invece, aspetta una chiamata ma la proposta economica che ha in mente il club è simile a quella per Dybala Da limare ancora la distanza con Celik (600mila euro).