Sirigu su De Rossi: "Ha dato anima e cuore, è stato speciale averlo con noi" Redazione Redazione 13 luglio 2021 - 18:08 13 luglio

Daniele De Rossi è da sempre anima e cuore di una squadra. Anche ora che ha attaccato gli scarpini al chiodo e siede insieme allo staff in panchina. Lo è stato con la Nazionale, con la quale ha…