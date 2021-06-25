De Rossi: "Vincevamo perché ridevamo tutti. Vi voglio tanto bene"
Daniele De Rossi è da sempre anima e cuore di una squadra. Anche ora che ha attaccato gli scarpini al chiodo e siede insieme allo staff in panchina. Lo è stato con la Nazionale, con la quale ha…
“Un’emozione unica. Si vede che doveva andar così. Diciamolo a gran voce SIAMO CAMPIONI D’EUROPA" è il post su Instagram firmato Leonardo Spinazzola. Il terzino giallorosso, che è stato costretto a…
Al termine dei Italia-Inghilterra, Alessandro Florenzi ai microfoni di Sky ha detto: "Volevo fare la prima e l'ultima (e ride). Scherzi a parte, questo gruppo ha dimostrato che non esistono titolari e…
A distanza di 39 anni impazziamo di gioia ancora l'11 luglio. Ieri un Mondiale (1982) oggi l'Europeo. Ai calci di rigore l'Italia batte i padroni di casa e festeggiano, insieme a Spinazzola che con le…
Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista della finale dell'Europeo di domenica che vedrà l'Italia di Roberto Mancini affrontare l'Inghilterra nello stadio di Wembley. dalla…
Trionfa ai rigori l'Italia che batte la Spagna e vola in finale di Euro2020. Una partita sofferta, tirata ma che ha visto gli Azzurri passare contro le Furie Rosse di Luis Enrique dopo oltre 120…
"Mi dispiace tantissimo per Spinazzola davvero. Stava facendo un grandissimo Europeo. - ha detto Federico Chiesa intervistato su uefa.com - È stato un giocatore fondamentale per noi. Siamo come…
"L' infortunio di Spinzzola è stato un brutto colpo, l'unica cosa che possiamo fare è renderlo orgoglioso". Nicolò Barella in conferenza stampa da Coverciano parla così del compagno di Nazionale…
Partita senza storia allo Stadio Olimpico di Roma tra Ucraina e Inghilterra, sotto gli occhi dei Friedkin, Mkhitaryan e Fonseca. La nazionale di Southgate domina 4-0 quella di Shevchenko e approda in…
Patrik Schick segna ancora nel suo incredibile Europeo, ma stavolta non basta alla Repubblica Ceca che si ferma ai quarti di finale. Avanti va invece la Danimarca, che 29 anni dopo torna a tagliare il…
L'Europeo di Spinazzola finisce in anticipo. Mentre i compagni dovranno vedersela in semifinale con la Spagna, il terzino torna a Roma per occuparsi del brutto infortunio subito contro il Belgio. Ma…
Per Leonardo Spinazzola, così come per tutti gli italiani, la serata di ieri nonostante la vittoria ha il retrogusto amaro. Il terzino della Nazionale e della Roma ha subito la rottura del tendine…
Brutte notizie per Spinazzola. Il terzino della Nazionale e della Roma al 76' della partita tra Italia e Belgio ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Durante una ripartenza, su uno scatto, si…
L'Italia vola in semifinale degli Europei. Gli azzurri hanno battuto il Belgio ai quarti della competizione per 2-1, grazie alle reti di Barella e Insigne nel primo tempo. Per i Diavoli Rossi Lukaku è…
José Mourinho è pronto per arrivare a Roma. Durante un'intervista a Talk Sport, ha parlato degli Europei e in particolare della partita tra Italia e Belgio: "Un pronostico per Italia-Belgio? Se non…
A sorpresa la Francia, campione del mondo in carica, viene eliminata dall'Europeo. La Svizzera batte i Bleus ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari sono terminati con il…
Il terzo gol della Svizzera nella sfida contro la Francia è a firma di Gavranovic, che regala alla squadra di Petkovic i tempi supplementari. L'assist per la rete è stato di Xhaka, che poco più avanti…
Sia Hazard che De Bruyne nella partita del loro Belgio contro il Portogallo sono usciti per infortunio. I Diavoli Rossi si sono qualificati per i quarti degli Europei e affronteranno proprio l'Italia,…
Sarà Belgio-Italia ai quarti di finale di Euro 2020. La squadra del ct Roberto Martinez ha superato il Portogallo nel big match attesissimo di questa sera. A decidere il gol nel primo tempo di Thorgan…
Leonardo Spinazzola ha fornito l'ennesima prestazione di livello con l'Italia nella difficile partita di oggi contro l'Austria, vinta in sofferenza per 2 reti a 1. Il laterale della Roma ha servito…
La Danimarca è la prima squadra ad approdare ai quarti di finale degli Europei dopo aver travolto il Galles per 4 reti a zero. Partita a senso unico condotta dall'inizio alla fine dagli uomini di…
LA PARTITA Partita sofferta più del previsto quella dell’Italia contro l’Austria che trova più di una difficoltà contro la squadra di Foda. Azzurri poco brillanti rispetto a quanto visto nella fase a…
Dopo la rifinitura di questa mattina a Coverciano, gli Azzurri nel pomeriggio partiranno alla volta di Londra per "assaggiare" il campo di Wembley prima dell'ottavo di finale contro l'Austria. Non ci…