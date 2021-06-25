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Europei 2021

Spinazzola italia

Italia, Spinazzola: "Emozione unica"

Redazione

“Un’emozione unica. Si vede che doveva andar così. Diciamolo a gran voce SIAMO CAMPIONI D’EUROPA" è il post su Instagram firmato Leonardo Spinazzola. Il terzino giallorosso, che è stato costretto a…

Italia

Italia-Spagna 1-1 (4-2 DCR): gli Azzurri volano in finale

Redazione

Trionfa ai rigori l'Italia che batte la Spagna e vola in finale di Euro2020. Una partita sofferta, tirata ma che ha visto gli Azzurri passare contro le Furie Rosse di Luis Enrique dopo oltre 120…