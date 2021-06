Euro 2020, doccia gelata per Olsen: l’Ucraina fa fuori la Svezia al 121′

Finisce 2-1 ai supplementari l'ultimo ottavo di finale di questo Europeo: decide Dovbyk, su cui Olsen non può nulla

Un altro colpo di scena in questi pazzi ottavi di finale di Euro 2020. L'Ucraina supera la Svezia negli ultimissimi secondi dei supplementari grazie a un gol di Dovbyk, che ha battuto Olsen con un gran colpo di testa in torsione quando il cronometro segnava 121' in corso. Partita intensa e con diverse occasioni, anche se di tiri in porta con relative parate importanti non se ne vedono molte. Il portiere che tra due giorni tornerà ufficialmente alla Roma non era stato molto impegnato, ma comunque aveva risposto presente su Yaremchuk. Poco ha potuto sul gol del vantaggio ucraino, un missile di Zinchenko che può solo toccare ma non fermare. Poi il pareggio svedese con il solito Forsberg. Poi tanti legni colpiti da una parte e dall'altra e infine i supplementari, spezzettatissimi tra i vari infortuni soprattutto alla squadra di Shevchenko. Uno di questi provocato dal fallaccio di Danielson su Besedin: rosso inevitabile dopo l'on field review e Svezia in 10. I rigori sembrano inevitabili, ma al minuto 121 super palla di Zinchenko e colpo di testa di Dovbyk che non lascia scampo a Olsen. Eliminato quindi anche il portiere nell'ultima stagione all'Everton, dopo l'eliminazione ieri di Rui Patricio, il portiere che invece alla Roma dovrebbe arrivare presto. Ora per l'Ucraina sfida all'Inghilterra, a Roma.