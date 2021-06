Europei, Italia-Austria: le formazioni ufficiali – LIVE

Prima vera prova per gli uomini di Mancini che sono chiamati al dentro o fuori negli ottavi di finale

L'Italia è chiamata al primo vero impegno di questo Europeo. Dopo un girone letteralmente dominato e terminato a punteggio pieno con zero gol subiti, gli uomini di Mancini si trasferiscono a Wembley per gli ottavi di finale contro l'Austria. Il CT degli azzurri è fiducioso: "Se saremo bravi torneremo in questo Stadio(sede della finale del torneo l'11 luglio)". La vincente affronterà una fra Belgio e Portogallo che si sfideranno domani sera a Siviglia. I quarti di finale si giocheranno venerdì 2 luglio alle ore 21 a Monaco di Baviera. Ancora titolare Leonardo Spinazzola, "uomo partita" nella gara d'esordio contro la Turchia. Panchina per Cristante e tribuna per l'infortunato Florenzi.