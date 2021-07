Totti: “Finale Europeo sarà un’emozione fortissima. L’Italia ha grandi valori”

L'ex capitano della Roma si è soffermato sull'impegno degli azzurri contro l'Inghilterra a Wembley

Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista della finale dell'Europeo di domenica che vedrà l'Italia di Roberto Mancini affrontare l'Inghilterra nello stadio di Wembley. dalla Sardegna sulla Nazionale: “Sarà un’emozione fortissima, una partita bellissima, la aspettiamo con ansia, speriamo di portare a casa il risultato e tiferemo tutti. Mi aspetto dall’Italia una partita come quelle che ha giocato, può succedere di tutto però perché una partita a sé come tutte le finali. Abbiamo un gruppo unito, solido, un gruppo fa la differenza è ha dimostrato di avere grandi valori”.