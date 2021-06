Euro 2020, Olanda-Repubblica Ceca 0-2: Schick segna ancora e vola ai quarti

L'ex attaccante della Roma segna il suo quarto gol in questo Europeo: è suo il raddoppio all'80 che elimina definitivamente gli orange

Continua la favola della Repubblica Ceca a Euro 2020. Ancora una volta trascinata dal suo leader tecnico, Patrik Schick. L'ex giocatore della Roma, passato a titolo definitivo al Bayer Leverkusen, ha segnato il gol del definitivo 2-0 nell'ottavo di finale contro l'Olanda. Per il centravanti con la maglia numero 10 si tratta del quarto gol in questo Europeo dopo la doppietta contro la Scozia e la rete con la Croazia. La squadra di Silhavy ribalta il pronostico iniziale e approda ai quarti dove sfiderà un'altra sorpresa come la Danimarca. A sbloccare il match, dopo il rosso a de Ligt arrivato grazie al Var, è stato in realtà Holes al 68'. All'80' il raddoppio di Schick - da rapace d'area in anticipo sul difensore - su assist dello stesso Holes. Il ct ceco gli concede poi anche la passerella finale con tanto di standing ovation: quattro dei cinque gol della Repubblica Ceca in questo Euro 2020 hanno la firma dell'ex flop della Roma.