Belgio, l’esito degli esami di Hazard e De Bruyne: recuperabili per l’Italia

Si tratta di distorsione alla caviglia per il giocatore del City, mentre per il madridista un fastidio al bicipite

Sia Hazard che De Bruyne nella partita del loro Belgio contro il Portogallo sono usciti per infortunio. I Diavoli Rossi si sono qualificati per i quarti degli Europei e affronteranno proprio l'Italia, reduce dalla vittoria con l'Austria. Come riporta Sky Sport, oggi i due giocatori si sono sottoposti a degli esami: per De Bruyne una leggera distorsione alla caviglia ma nessun legamento interessato, per Hazard fastidio al bicipite femorale e nessuna lesione. Entrambi sono recuperabili per venerdì.