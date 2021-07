Sirigu su De Rossi: “Ha dato anima e cuore, è stato speciale averlo con noi”

Le parole del portiere sardo: "Ho cercato di tramandare principi e valori che mi sono stati trasmessi dai campioni frequentati in Nazionale"

Daniele De Rossi è da sempre anima e cuore di una squadra. Anche ora che ha attaccato gli scarpini al chiodo e siede insieme allo staff in panchina. Lo è stato con la Nazionale, con la quale ha festeggiato la vittoria dell'Europeo. Salvatore Sirigu, secondo portiere dell'Italia, ha parlato dell'importanza dell'ex calciatore della Roma a Corriere.it: “Ho cercato di tramandare principi e valori che mi sono stati trasmessi dai campioni frequentati in Nazionale. Quando ti trovi davanti uno come Cannavaro, osservi e ascolti. Poi Buffon: ho un’ammirazione totale per Gigi. E De Rossi: ha dato anima e cuore per la Nazionale, averlo con noi è stato speciale”.