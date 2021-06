Euro 2020, ai quarti Belgio-Italia. Portogallo ko 1-0: eliminato Rui Patricio

Decide il gol di Thorgan Hazard nel primo tempo: finisce l'Europeo di Rui Patricio, obiettivo della Roma, e Cristiano Ronaldo

Sarà Belgio-Italia ai quarti di finale di Euro 2020. La squadra del ct Roberto Martinez ha superato il Portogallo nel big match attesissimo di questa sera. A decidere il gol nel primo tempo di Thorgan Hazard con un tiro da fuori potentissimo che fulmina Rui Patricio, che probabilmente viene ingannato dall'effetto del pallone. Il portiere nel mirino della Roma, per cui manca ancora l'accordo con il Wolverhampton, non viene impegnato molto ma deve chiudere qui il suo Europeo. Eliminato quindi il Portogallo di Cristiano Ronaldo, avanti il Belgio di Lukaku, i due Hazard e De Bruyne, che però è stato costretto a uscire per infortunio ed è quindi da valutare la sua presenza. Out per qualche problemino fisico Eden Hazard. Venerdì sera alle 21 Belgio-Italia.