Spinazzola ‘Star of the match’: “Sono felicissimo, di più che siamo passati”

Le parole del laterale della Roma, autore di un'altra prestazione di grande livello con la maglia azzurra

Leonardo Spinazzola ha fornito l'ennesima prestazione di livello con l'Italia nella difficile partita di oggi contro l'Austria, vinta in sofferenza per 2 reti a 1. Il laterale della Roma ha servito l'assist a Chiesa per il gol del vantaggio ed è stato sempre nel vivo della manovra azzurra. Al termine dell'incontro l'UEFA l'ha nominato Star of the match per la seconda volta dall'inizio del torneo e il giocatore si è così espresso ai microfoni di Sky Sport: "Sono felicissimo ma sono più felice che siamo passati"