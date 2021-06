Francia-Svizzera, Xhaka ‘Star of the match’: gran assist per Gavranovic

Poco più avanti del cerchio di centrocampo ha effettuato un passaggio perfetto per il compagno di squadra

Il terzo gol della Svizzera nella sfida contro la Francia è a firma di Gavranovic, che regala alla squadra di Petkovic i tempi supplementari. L'assist per la rete è stato di Xhaka, che poco più avanti del cerchio di centrocampo ha effettuato un passaggio perfetto per il compagno di squadra. La svizzera ha poi eliminato la Francia ai calci di rigori e Xhaka ha ottenuto il premio di "Star of the Match".