La Svizzera conquista i quarti: eliminata la Francia ai rigori

A sorpresa la Francia, campione del mondo in carica, viene eliminata dall'Europeo. La Svizzera batte i Bleus ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari sono terminati con il risultato di 3-3. Ad andare in vantaggio è la squadra di Petkovic con Seferivoc al 15'. La reazione dei francesi arriva al secondo tempo quando Benzema in due minuti (57', 59') realizza una doppietta, mentre Pogba con una magia al 75' segna la rete del 3-1. Ma la Svizzera non molla e così all'81' Seferovic sigla la doppietta, mentre Gavranovic al 90', su gran assist di Xhaka, fa il 3-3. Ai calci di rigore Mbappé sbaglia l'ultimo, quello decisivo: ai quarti, contro la Spagna, ci sarà la Svizzera.