Euro 2020, Schick non basta: Repubblica Ceca ko 2-1, Danimarca in semifinale

Patrik Schick segna ancora nel suo incredibile Europeo, ma stavolta non basta alla Repubblica Ceca che si ferma ai quarti di finale. Avanti va invece la Danimarca, che 29 anni dopo torna a tagliare il traguardo storico della semifinale vincendo 2-1 a Baku. Ad aprire le danze è il colpo di testa di Delaney al 5', poi il raddoppio di Dolberg al 42'. A inizio ripresa però la Repubblica Ceca riapre la partita, al 49', proprio Patrik Schick che con il suo quinto gol del torneo è sempre più capocannoniere di questo Euro 2020. L'1-2 però non si sblocca più e la Danimarca continua a sognare: affronterà la vincente di Ucraina-Inghilterra, in campo stasera.