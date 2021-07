Italia, Spinazzola: “Emozione unica”

Su Instagram l'esultanza del terzino giallorosso e della Nazionale azzurra

“Un’emozione unica. Si vede che doveva andar così. Diciamolo a gran voce SIAMO CAMPIONI D’EUROPA" è il post su Instagram firmato Leonardo Spinazzola. Il terzino giallorosso, che è stato costretto a saltare la semifinale e la finale per l'infortunio, dopo l'intervento al tendine d'achille in Finlandia, è tornato a Roma e poi, su richiesta dei compagni di squadra, si è unito alla Nazionale per tornare in Inghilterra. Ed oggi, al rigore parato da Donnarumma a Saka, è sceso in campo con le stampelle ed ha raggiunto il gruppo per i festeggiamenti e per la premiazione.