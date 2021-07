De Rossi: “Vincevamo perché ridevamo tutti. Vi voglio tanto bene”

L'ex capitano della Roma, nello staff di Mancini, ringrazia i suoi compagni di viaggio

In questo successo fantastico dell'Italia all'Europeo c'è anche la firma di Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma è entrato nello staff di Roberto Mancini, sta prendendo confidenza con quello che sarà il suo nuovo mestiere, l'allenatore. E alla prima esperienza, De Rossi è riuscito a vincere un trofeo storico, festeggiato fino in fondo. Domenica notte la gioia nello spogliatoio, poi il bagno di folla nella sua città. Oggi è il tempo di rendersi conto di quanto successo e celebrarlo al meglio: "Non ridevamo tutti perché si vinceva, ma vincevamo perché ridevamo tutti. Sempre. Grazie Azzurri, dal primo all’ultimo. Vi voglio tanto bene", scrive De Rossi su Instagram con una foto della premiazione a Wembley. Il contratto del tecnico scadeva dopo l'Europeo, il suo futuro però non è ancora definito a differenza di quello di Mancini, che ha rinnovato fino al 2026.