Euro 2020, Ucraina-Inghilterra: i Friedkin all’Olimpico con Fonseca e Mkhitaryan

Si torna a giocare anche all'Olimpico in questo Euro 2020. Dopo le tre partite dell'Italia ai gironi, stasera Ucraina e Inghilterra si contendono l'ultimo posto libero per approdare in semifinale e sfidare la Danimarca, che poco fa ha battuto la Repubblica Ceca. In tribuna stasera ci sono anche Dan e Ryan Friedkin, oltre a Henrikh Mkhitaryan, giocatore della Roma che con la sua Armenia non partecipa agli Europei (e anzi nelle ultime convocazioni è rimasto fuori dai convocati). Lui che ha rinnovato per un altro anno con i giallorossi e ha giocato sia in Inghilterra (Arsenal e Manchester United) che in Ucraina (Shakhtar Donetsk). Sugli spalti dell'Olimpico presente anche Paulo Fonseca, ex tecnico giallorosso particolarmente legato alla sfida di stasera in quello che è stato il suo stadio per due stagioni e visto che ha allenato in Ucraina lo Shakhtar. Oltre ad essere stato vicinissimo alla panchina del Tottenham. Fonseca e Mkhitaryan (che non erano allo stadio insieme ai proprietari della Roma), accompagnati dalle rispettive mogli, come riporta 'calciomercato.it', hanno anche scambiato qualche battuta con i Friedkin all'intervallo.