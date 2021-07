Italia, Florenzi: “Sarà emozionante festeggiare a Roma con la mia gente”

Il terzino: "Questo gruppo è fantastico, non ci sono titolari o riserve. Dedico la vittoria a Vialli, è un esempio per noi"

"Volevo fare la prima e l'ultima (e ride). Scherzi a parte, questo gruppo ha dimostrato che non esistono titolari e riserve. Ero pronto per tirare un rigore, ma poi Donnarumma non ce li ha fatti battere e ci ha dato la Coppa".

Domani come sarà tornare a Roma con la Coppa come avvenne per De Rossi e Totti "Sarà emozionante, qui avevano fatto male i conti con l'oste, It's coming home, ma Rome. Questo gruppo è fantastico. Sarà emozionante festeggiare a Roma con la mia gente"-

Che consigli hai dato a Di Lorenzo? "Nessuno. Solo alcune cose che pensavo potessero essere utili per lui, ha dimostrato di avere un grandissimo terzino ma non avevo questi dubbi. Anche quando ci sono io lui mi aiuta tanto, ma non c'è un solo giocatore che non aiuta. Se devo pensare a due persone di questo gruppo dico Sirigu, che anche oggi prima della partita ci ha fatto emozionare nel pre-partita, e l'altra persona è Gianluca Vialli, ci dimostra ogni giorno come si deve vivere, come ci si deve comportare. Lui per noi è speciale, è un esempio vivente e non ci sono altre cose da dire. Stasera abbiamo vissuto una notte magica, io sono pronto a morire per questa Nazionale".