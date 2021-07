Euro 2020, l’Inghilterra domina 4-0 l’Ucraina all’Olimpico: è in semifinale

Si completa il quadro delle semifinali: Italia-Spagna e Inghilterra-Danimarca

Partita senza storia allo Stadio Olimpico di Roma tra Ucraina e Inghilterra, sotto gli occhi dei Friedkin, Mkhitaryan e Fonseca. La nazionale di Southgate domina 4-0 quella di Shevchenko e approda in semifinale a Euro 2020, dove affronterà la Danimarca che nel tardo pomeriggio ha avuto la meglio della Repubblica Ceca. Subito in vantaggio gli inglesi grazie al gol di Harry Kane al 4', poi il raddoppio a in apertura di ripresa di Maguire. Il 3-0 arriva di nuovo di testa, e lo firma il bomber del Tottenham per la doppietta al 50'. A chiudere la rete di Jordan Henderson. Definite così le due semifinali: saranno Italia-Spagna (martedì) e Inghilterra-Danimarca (mercoledì).