Spinazzola show in Nazionale: il figlio Mattia fa il tifo per lui – FOTO

Sono notti magiche quelle per Spinazzola con l'Italia. Contro l'Austria ha vinto per la seconda volta il premio di Star of the Match, facendo fuoco e fiamme sulla fascia sinistra. Suo l'assist per il primo gol di Federico Chiesa negli ottavi di finale degli Europei. Da casa la famiglia faceva il tifo. Oltre a Miriam, moglie di Leonardo, a tifare per il numero 4 azzurro c'era anche Mattia, il primogenito. La madre ha pubblicato su Instagram una tenera foto dove lo ritrae vestito con la maglia personalizzata.