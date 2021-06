Italia-Austria, le probabili formazioni: ok Spinazzola, Florenzi e Cristante out

Il terzino sinistro ritroverà un posto da titolare. Panchina per Bryan, Florenzi si allena ancora a parte

Dopo la rifinitura di questa mattina a Coverciano , gli Azzurri nel pomeriggio partiranno alla volta di Londra per "assaggiare" il campo di Wembley prima dell'ottavo di finale contro l' Austria . Non ci sono particolari dubbi su quello che sarà l'undici titolare scelto da Mancini , l'unico ballottaggio ancora aperto riguarda un posto a centrocampo, con Verratti in vantaggio su Locatelli.

Leonardo Spinazzola, dopo il turno di riposo nell'ultima partita contro il Galles, tornerà titolare sulla fascia sinistra al posto dell'ex Roma Emerson Palmieri. Il terzino giallorosso è stato uno dei più convincenti nelle partite del girone, venendo eletto come "uomo partita" nella gara d'esordio contro la Turchia e facendo registrare anche il record di velocità in questo Euro2020 con 34 km/h. Partirà dalla panchina invece Bryan Cristante, che è sempre subentrato a partita in corso nelle tre gare precedenti. Ancora lavoro a parte per Alessandro Florenzi che contro la Turchia si è dovuto fermare per via di un problema al polpaccio e che difficilmente riuscirà a recuperare per la partita di domani sera.