Coverciano, Spinazzola riceve l’abbraccio dell’Italia prima di lasciare il ritiro

E' solo uno dei tanti gesti che gli sono stati rivolti: ieri, sull'aereo, sono partiti cori in suo onore.

L'Europeo di Spinazzola finisce in anticipo. Mentre i compagni dovranno vedersela in semifinale con la Spagna, il terzino torna a Roma per occuparsi del brutto infortunio subito contro il Belgio. Ma il gruppo azzurro è unito e infatti, prima che il difensore lasciasse il ritiro per partire alla volta della Capitale, è stato omaggiato e salutato da tutta la squadra, staff tecnico compreso, con un applauso interminabile. E' solo uno dei tanti gesti che gli sono stati rivolti: ieri, sull'aereo, sono partiti cori in suo onore.