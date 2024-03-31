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Tuttosport

AS Roma v Torino - Serie A

Dybala vede il Toro e si regala il 10

Redazione

La decima rete al Torino è forse quella più importante. Paulo Dybala prende per mano la Roma, regalando alla squadra tre punti e soprattutto un po' di respiro al suo allenatore, Ivan Juric, come…

juric AS Roma Training Session

Lite con la squadra: Juric ai titoli di coda

Redazione

Certe batoste sono cicatrici e restano impresse. La Roma non incassava 5 gol in Serie A dal 2011 ed è crollata senza reagire, come riporta Tuttosport. Le analogie con la stagione dei 5 allenatori…

Florent Ghisolfi

Roma, ipotesi seconda squadra: Ghisolfi è possibilista

Redazione

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi ha finalmente rilasciato un'intervista dopo questi primi mesi nella capitale ed ha parlato anche dell'ipotesi realizzazione di una seconda squadra.

Switzerland v Italy: Round of 16 - UEFA EURO 2024

Chiesa-Barça: il dialogo avanza

Redazione

E no, alla fine non c’è tutta questa distanza tra la richiesta della Juventus e l’offerta del Barcellona per il cartellino di Federico Chiesa: 15 milioni da una parte, 10 da quell’altra. Una cifra…

Dybala Cagliari v AS Roma - Serie A

Oggi Dybala può dire sì all'Arabia

Redazione

Metà Capitale è da giorni col fiato sospeso. La risposta definitiva di Paulo Dybala alla corte araba è prevista per la giornata di oggi. Dentro o fuori. E per Daniele De Rossi fa tutta la differenza…

Dovbyk Cagliari v AS Roma - Serie A

A una Roma confusa non basta la sua Joya

Redazione

Dopo un primo tempo disarmante, una ripresa spettacolare, condita da una traversa per parte (Dovbyk e Marin dopo grande deviazione di Svilar), come riporta Tuttosport. De Rossi imposta la Roma come da…

AS Roma Training Session dybala

Dybala, decido io. Assignon più vicino

Redazione

Il futuro di Paulo Dybala è un rebus. Come riportato da Nicolò Schira su Tuttosport due giorni fa il fantasista argentino ha declinato la ricca offerta degli arabi dell'Al-Qadsiah da 100 milioni in…

AC Milan v Frosinone Calcio - Serie A TIM

West Ham: maxi offerta per Soulé. S'avvicinano i 35 milioni!

Redazione

Non sempre, ma a volte capita. Cosa? Che tra i due litiganti goda il terzo. Ed è quello che, come riporta Tuttosport, potrebbe succedere tra coloro che stanno seguendo e lottando a suon di rialzi per…

Soule Juventus Training Session

Juve, Soulé+Huijsen: arrivano 60 milioni

Redazione

In una settimana 60 milioni da reinvestire sul mercato per dare la caccia al bersaglio grosso: Teun Koopmeiners. Con un doppio sacrificio, quello dei giovani. Come scrive Stefano Lanzo su Tuttosport,…

En Nesyri Sevilla FC v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports

En-Nesyri: la Roma ci crede

Redazione

Cercasi nuovo bomber. La Roma ha le idee chiare su quale sia la principale necessità in questa finestra di mercato. Entro fine agosto Daniele De Rossi conta di vedere rivoluzionato il suo reparto…

Dybala De Rossi AS Roma Training Session

La Roma si prende Le Fée. Summit per tenere Dybala

Redazione

Inizia a prendere forma la nuova Roma. I giallorossi hanno trovato l’accordo con il Rennes per acquistare il centrocampista Enzo Le Fée, come riporta Tuttosport. Operazione da 23 milioni: il francese…

Dybala AS Roma v Juventus - Serie A TIM

Dybala, l'Al-Nassr può ricoprirti d'oro

Redazione

Sono tornate a riecheggia re le sirene arabe per alcuni gioielli della nostra Serie A. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, l**'Al Nassr ha rimesso nel mirino Paulo Dybala**.

chiesa Juventus v AC Monza - Serie A TIM

De Rossi ha Fede. E la Roma chiama Chiesa

Redazione

In Italia c’è ancora chi ha tanta Fede in Chiesa. Risponde al nome di Daniele De Rossi l’estimatore principale che nelle ultime settimane sta provando a corteggiare l’esterno offensivo della Juventus.

Dybala AngeliñoAC Milan v AS Roma

Como su Belotti. Dybala dice no all'Arabia Saudita

Redazione

Potrebbe nascere un Como grandi firme nella prossima stagione. La neopromossa lombarda, infatti, è al lavoro per rinforzarsi in tutti i reparti: per il centrocampo proposto un annuale a Stefano Sensi…

chiesa Torino FC v Juventus - Serie A TIM

La Roma punta Chiesa ma la Juve chiede 40 milioni

Redazione

Una delle principali incognite dell'estate bianconera, se non la principale, risponde al nome di Federico Chiesa. L'esterno ligure, attualmente impegnato in Nazionale con Spalletti sulla strada verso…

AS Roma New Signing Romelu Lukaku Arrives In Rome

E l'America canta: "Tu vuò fa la Serie A"...

Redazione

Il sogno americano sta prendendo sempre più possesso del calcio italiano, come riporta Tuttosport. La nostra Serie A è stata letteralmente invasa e colonizzata dalle proprietà a stelle e strisce.

dybala Empoli FC v AS Roma - Serie A TIM

Ora Dybala mette paura alla Roma

Redazione

Restare in Italia, il paese che lo ha reso uomo e calciatore d'alto livello, o sperimentare nuove esperienze. E' il dilemma, quasi shakespeariano, come riporta Tuttosport, di Paulo Dybala che dopo il…

Svilar Bayer 04 Leverkusen v AS Roma: Semi-Final Second Leg - UEFA Europa League 2023/24

Svilar diventa una priorità per Ghisolfi

Redazione

Il paradiso all'improvviso. Quello che ha trovato Mile Svilar alla Roma dall'arrivo di De Rossi sulla panchina giallorossa, come riporta Tuttosport. Con Mourinho, infatti, il classe 1999 non giocava…

de rossi Bayer 04 Leverkusen v AS Roma: Semi-Final Second Leg - UEFA Europa League 2023/24

DDR: "È più di uno scontro diretto"

Redazione

Non sarà Dublino, ma per la Roma è comunque una finale, come ripora Tuttosport. La stagione in una notte, i giallorossi non possono sbagliare dopo essere deragliati nel finale di Leverkusen. Vincere…

Friedkin dan ryan Sporting CP v AS Roma - Pre-Season Friendly

Caso plusvalenze: Roma, rischi grosso

Redazione

Un nuovo caso plusvalenze è tornato a bussare alla porta di un club di Serie A, come riporta Tuttosport. La Roma è chiamata a difendersi dopo la chiusura dell'indagine della Procura capitolina che ha…

AS Roma Training Session

De Rossi ordina: vietato pensare a Leverkusen

Redazione

Dimenticare l'Europa League per le prossime 48 ore per concentrarsi solo sulla sfida Champions di domani contro la Juventus, come riporta Tuttosport. E' l'obiettivo di Daniele De Rossi che ieri,…

Genoa CFC v Atalanta BC - Serie A

DDR con Burdisso, Dybala e Spinazzola

Redazione

Una Roma a sua immagine e somiglianza. La conferma annunciata settimana scorsa dai Friedkin nei confronti di Daniele De Rossi ha dato i primi impulsi alle mosse di mercato giallorosse, come riporta…

Ndicka

Ndicka è ok: può tornare a giocare

Redazione

Evan Ndicka è idoneo alla ripresa dell'attività sportiva. E' il responso degli ultimi accertamenti svolti ieri a Villa Stuart, come riporta Tuttosporta. Il calciatore si è sottoposto a esami…

De Rossi AC Milan v AS Roma: Quarter-Final First Leg - UEFA Europa League 2023/24

De Rossi prepara l’assalto

Redazione

Nel calcio, come nella vita, esistono le sliding doors e Roma-Milan è una di quelle, scrive Dario Marchetti su Tuttosport. Una gara che racchiude molto di più dell’accesso alle semifinali dell’Europa…

Dybala AS Roma Training Session

Dybala pronto ma nessuno vuole rischiare

Redazione

Paulo Dybala punta a far parte della spedizione di Lecce nel giorno di Pasquetta, ma da sciogliere c'è l'ultimo dubbio, come riporta Tuttosport. "Lo valuteremo domani (oggi, ndr)", ha spiegato De…