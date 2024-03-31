Dybala vede il Toro e si regala il 10
La decima rete al Torino è forse quella più importante. Paulo Dybala prende per mano la Roma, regalando alla squadra tre punti e soprattutto un po' di respiro al suo allenatore, Ivan Juric, come…
La decima rete al Torino è forse quella più importante. Paulo Dybala prende per mano la Roma, regalando alla squadra tre punti e soprattutto un po' di respiro al suo allenatore, Ivan Juric, come…
Certe batoste sono cicatrici e restano impresse. La Roma non incassava 5 gol in Serie A dal 2011 ed è crollata senza reagire, come riporta Tuttosport. Le analogie con la stagione dei 5 allenatori…
Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi ha finalmente rilasciato un'intervista dopo questi primi mesi nella capitale ed ha parlato anche dell'ipotesi realizzazione di una seconda squadra.
E no, alla fine non c’è tutta questa distanza tra la richiesta della Juventus e l’offerta del Barcellona per il cartellino di Federico Chiesa: 15 milioni da una parte, 10 da quell’altra. Una cifra…
Metà Capitale è da giorni col fiato sospeso. La risposta definitiva di Paulo Dybala alla corte araba è prevista per la giornata di oggi. Dentro o fuori. E per Daniele De Rossi fa tutta la differenza…
Dopo un primo tempo disarmante, una ripresa spettacolare, condita da una traversa per parte (Dovbyk e Marin dopo grande deviazione di Svilar), come riporta Tuttosport. De Rossi imposta la Roma come da…
Potrebbero tranquillamente essere i nuovi "Gemelli Diversi" ma in salsa calcistica. Così diversi eppure così simili, scrive Nicolò Schira su Tuttosport. Mancino e fantasista uno, di piede destro e…
Il futuro di Paulo Dybala è un rebus. Come riportato da Nicolò Schira su Tuttosport due giorni fa il fantasista argentino ha declinato la ricca offerta degli arabi dell'Al-Qadsiah da 100 milioni in…
Nella settimana che può portare alla chiusura per Gosens, la dirigenza granata si trova anche a doversi difendere dagli attacchi per Bellanova. Quest'ultimo ritenuto incedibile - a maggior ragione…
In casa Roma il mercato va molto veloce non solo in entrata ma anche in uscita. Mentre, infatti, Ghisolfi si è recato in Spagna per chiudere la trattativa di Dovbyk col Girona, c'è un attaccante che…
Non sempre, ma a volte capita. Cosa? Che tra i due litiganti goda il terzo. Ed è quello che, come riporta Tuttosport, potrebbe succedere tra coloro che stanno seguendo e lottando a suon di rialzi per…
In una settimana 60 milioni da reinvestire sul mercato per dare la caccia al bersaglio grosso: Teun Koopmeiners. Con un doppio sacrificio, quello dei giovani. Come scrive Stefano Lanzo su Tuttosport,…
Cercasi nuovo bomber. La Roma ha le idee chiare su quale sia la principale necessità in questa finestra di mercato. Entro fine agosto Daniele De Rossi conta di vedere rivoluzionato il suo reparto…
Inizia a prendere forma la nuova Roma. I giallorossi hanno trovato l’accordo con il Rennes per acquistare il centrocampista Enzo Le Fée, come riporta Tuttosport. Operazione da 23 milioni: il francese…
Sono tornate a riecheggia re le sirene arabe per alcuni gioielli della nostra Serie A. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, l**'Al Nassr ha rimesso nel mirino Paulo Dybala**.
In Italia c’è ancora chi ha tanta Fede in Chiesa. Risponde al nome di Daniele De Rossi l’estimatore principale che nelle ultime settimane sta provando a corteggiare l’esterno offensivo della Juventus.
L'altro grande tema che ci porteremo appresso da qui a sabato sarà la scelta del sostituto di Riccardo Calafiori, il centrale azzurro assente per squalifica contro la Svizzera. A ballare sono Gianluca…
Lo Special One non è tipo da valutazione ondivaghe. Quello che valeva lo scorso anno, quando sedeva sulla panchina della Roma, vale ancora oggi, all'alba della sua avventura con il Fenerbahce,…
Potrebbe nascere un Como grandi firme nella prossima stagione. La neopromossa lombarda, infatti, è al lavoro per rinforzarsi in tutti i reparti: per il centrocampo proposto un annuale a Stefano Sensi…
Una delle principali incognite dell'estate bianconera, se non la principale, risponde al nome di Federico Chiesa. L'esterno ligure, attualmente impegnato in Nazionale con Spalletti sulla strada verso…
Il sogno americano sta prendendo sempre più possesso del calcio italiano, come riporta Tuttosport. La nostra Serie A è stata letteralmente invasa e colonizzata dalle proprietà a stelle e strisce.
Restare in Italia, il paese che lo ha reso uomo e calciatore d'alto livello, o sperimentare nuove esperienze. E' il dilemma, quasi shakespeariano, come riporta Tuttosport, di Paulo Dybala che dopo il…
Il paradiso all'improvviso. Quello che ha trovato Mile Svilar alla Roma dall'arrivo di De Rossi sulla panchina giallorossa, come riporta Tuttosport. Con Mourinho, infatti, il classe 1999 non giocava…
Non sarà Dublino, ma per la Roma è comunque una finale, come ripora Tuttosport. La stagione in una notte, i giallorossi non possono sbagliare dopo essere deragliati nel finale di Leverkusen. Vincere…
Un nuovo caso plusvalenze è tornato a bussare alla porta di un club di Serie A, come riporta Tuttosport. La Roma è chiamata a difendersi dopo la chiusura dell'indagine della Procura capitolina che ha…
Dimenticare l'Europa League per le prossime 48 ore per concentrarsi solo sulla sfida Champions di domani contro la Juventus, come riporta Tuttosport. E' l'obiettivo di Daniele De Rossi che ieri,…
Una Roma a sua immagine e somiglianza. La conferma annunciata settimana scorsa dai Friedkin nei confronti di Daniele De Rossi ha dato i primi impulsi alle mosse di mercato giallorosse, come riporta…
Evan Ndicka è idoneo alla ripresa dell'attività sportiva. E' il responso degli ultimi accertamenti svolti ieri a Villa Stuart, come riporta Tuttosporta. Il calciatore si è sottoposto a esami…
Nel calcio, come nella vita, esistono le sliding doors e Roma-Milan è una di quelle, scrive Dario Marchetti su Tuttosport. Una gara che racchiude molto di più dell’accesso alle semifinali dell’Europa…
Paulo Dybala punta a far parte della spedizione di Lecce nel giorno di Pasquetta, ma da sciogliere c'è l'ultimo dubbio, come riporta Tuttosport. "Lo valuteremo domani (oggi, ndr)", ha spiegato De…