Il più classico dei tormentoni estivi di calciomercato rischia di infrangersi sugli scogli. Quelli che si sono frapposti tra la Roma e Greenwood sono diversi e adesso a Trigoria sulla trattativa regna il pessimismo. I Friedkin, infatti, erano pronti a presentare l'offerta al Marsiglia ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato soprattutto nel rapporto con Andrew Greenwood, il papà-agente dell'attaccante che sembra ora destinato al Fenerbahce, scrive Francesco Balzani su Leggo. Greenwood aveva dato il suo gradimento a Gasperini e anche a una prima proposta da 5 milioni a stagione per quattro anni. La Roma, pur consapevole dell'investimento enorme, era pronta a sferrare l'attacco per portare a casa l'inglese. Poi però le richieste dello stipendio si sono fatte più alte. Il motivo? Il Fenerbahce ha alzato la posta in palio e ha proposto un ingaggio da 7,5 milioni a stagione. Ovviamente fuori mercato per il monte stipendi della Roma che non vuole stare al gioco al rialzo che peraltro minerebbe gli equilibri interni di spogliatoio. Così il Fenerbahce si è fatto sotto col Marsiglia offrendo (a rate) 45 milioni più bonus. Il che chiuderebbe la pratica in poche ore se non fosse che il club di Istanbul deve prima presentare delle garanzie bancarie. Dettaglio non da poco visto che si tratta di un affare complessivo da 116 milioni. Detto questo la Roma non attenderà oltre e virerà su altri obiettivi. Nel frattempo D'Amico pensa al piano B e a un altro nome in grado di alternarsi con Dybala a destra. Fari puntati su Ndoye del Nottingham Forrest. Lo svizzero, reduce dal successo ai rigori con la Colombia, conosce bene l'Italia avendo già giocato al Bologna e costa circa 40 milioni.