C'è un tango con ritmi alternati a Trigoria. Se da una parte c'è Dybala che in queste ore annuncerà il suo rinnovo d'amore con la Roma, dall'altra c'è il Sunderland di Ghisolfi che si avvicina a Soulé e potrebbe aiutare la Roma a chiudere una volta per tutte l'accordo con l'Uefa. L'ex ds giallorosso, infatti, ha chiesto l'argentino ormai messo sul mercato da tempo. La valutazione è di 35-40 milioni, alla portata di un club inglese. E lo stesso Soulé sarebbe molto felice di sbarcare in Premier. Si attendono evoluzioni mentre è tutto fatto per il rinnovo di Dybala: annuale con opzione sul secondo anno a 3 milioni più bonus. La cessione di Soulè potrebbe sbloccare anche l'affare Greenwood che ieri si è arenato su uno scoglio inaspettato, scrive Francesco Balzani su Leggo. Andrew, il papà-agente dell'inglese, ha cambiato le carte in tavola e chiesto uno stipendio superiore per il figlio rispetto a quello accettato settimane fa: un quadriennale da 5 milioni. Un gioco al rialzo che ha irrigidito i Friedkin disposti ad aspettare qualche giorno per ottenere la retromarcia di Greenwood che nel frattempo vede allontanare anche l'interesse di Atletico Madrid e Fenerbahce. In pratica la Roma corre da sola, ma non a tutti i costi. Gasperini, ospite ieri a un evento Sky a Milano insieme a D'Amico, non è preoccupato: "Con i Friedkin un rapporto continuo. I Mondiali hanno spostato l'attenzione da tutto, per i giocatori e per gli agenti stessi. Dalla prossima settimana si entrerà nel vivo del mercato. Sono felice per i rinnovi, la Roma ha dimostrato di avere un'ottima base e D'Amico lavorerà per migliorarla soprattutto sugli esterni".