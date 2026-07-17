Summit a Trigoria, ma tutte le strade (e forse a breve anche le tratte aeree) portano in Inghilterra. È qui che balla molto del futuro della Roma tra obiettivi, cessioni e intrecci di mercato ancora da sciogliere. Nella serata di ieri la Juventus ha portato l'affondo decisivo per Celik, che da svincolato, ha sostenuto le visite mediche e firmerà un contratto triennale con i bianconeri. In tema uscite, Manu Koné piace a Manchester United e Chelsea e porterebbe una cospicua plusvalenza nelle casse giallorosse soprattutto se dovesse svilupparsi un'asta. Ma non solo. Con i Blues, infatti, ci sono in ballo altri due affari che potrebbero ammorbidirsi: Garnacho e Diego Moreira (lo Strasburgo fa parte dalla BlueCo, la holding guidata da Boehly). Il secondo - scrive Francesco Balzani su Leggo - ha detto sì alla Roma ma non c'è intesa sul cartellino, il primo è stato congelato in attesa di avere una risposta da Summerville. E qui torniamo a Londra, sponda West Ham. Il club inglese ha già dato l'ok, ma serve il sì dell'olandese che vorrebbe uno sforzo in più sullo stipendio. I Friedkin hanno già presentato la loro offerta (4 più bonus) e attendono una risposta entro lunedì. Non solo Garnacho, ma anche uno tra Martinelli e Nusa può tornare in corsa. Torniamo a Koné: la cessione del francese (per non meno di 55 milioni) imporrebbe alla Roma di tornare anche sul mercato dei centrocampisti. Smentita la pista Ederson, ci sono tre nomi in ballo: Engels del Celtic, Danilo del Botafogo e Timber del Marsiglia.