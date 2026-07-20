Il colpo dell'estate è vicino, e il cognome è tutto un programma. Oggi, infatti, la Roma conta di chiudere l'affare col West Ham per Crysencio Summerville. Nel week-end ci sono stati importanti passi in avanti, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il primo, decisivo, è stato quello che ha portato all'accordo con l'olandese disposto a rivedere le pretese: non più 6 milioni a stagione, ma 4 più bonus. Così D'Amico ha potuto presentare l'offerta al club inglese, ovviamente con l'avallo dei Friedkin: 40 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Appena 5-6 milioni in meno di quanto prevede la clausola rescissoria (in scadenza domani). Si respira aria di fumata bianca quindi, ma dopo il caso Greenwood a Trigoria si invita alla cautela. In caso di accordo Summerville (il primo nome nella lista di Gasp per la sinistra) diventerebbe il giocatore più costoso della storia romanista. Se invece qualcosa dovesse andare storto, la Roma abbandonerebbe entro domani la pista per concentrarsi su altri profili tra cui Nusa e Schade mentre Garnacho (in prestito) potrebbe arrivare lo stesso. A destra occhi su Endrick e Mbaye, anche in questo caso operazioni in prestito con riscatto. Sul campo le buone notizie arrivano da Dybala. Nella prima amichevole, contro la Primavera, l'argentino ha dato spettacolo: due gol, due assist e tanti colpi di classe. È finita 6-0 per la squadra di Gasperini: a segno anche Dovbyk, Soulé e Cristante. In gran forma sono apparsi anche Hermoso e Wesley mentre salgono i dubbi sulle condizioni di Angelino