Il via libera l'ha dato Castro. E ora la Roma si prepara a sferrare colpi a raffica tra trattative tenute ben segrete e cessioni necessarie. Ieri, infatti, il club giallorosso ha trovato l'accordo col Wolfsburg per Kostantinos Koulierakis, centrale greco che andrà a completare il pacchetto difensivo e garantirà una valida alternativa ad Hermoso. La Roma lo seguiva già la scorsa stagione, la retrocessione del club tedesco ha favorito l'affare da circa 15 milioni. Koulierakis sbarcherà nelle prossime ore nella capitale e sarà il primo centrale greco dai tempi di Dellas. Il grande colpo, scrive Francesco Balzani su Leggo, arriverà ancora in attacco. D'Amico sta lavorando per arrivare ad Abde Ezzalzouli del Betis. La Roma avrebbe avanzato una prima offerta da 35 milioni più tre di bonus trovando una parziale apertura dal club di Siviglia che però ne chiede circa 45 complessivi. Una forbice non ampia che porta all'ottimismo. Un'operazione alla Castro per un giocatore di 24 anni che viene da un'annata decisamente positiva: 15 gol e 13 assist. Un innesto che andrebbe a coprire il buco a sinistra dove Gasp si aspetta anche un ulteriore rinforzo che possa giocare su tutta la fascia. Il primo obiettivo resta Diego Moreira, a patto che lo Strasburgo abbassi le pretese. Lavori in corso anche per il giovane Cacciamani del Torino e per Fresenda dello Sporting. Ma anche sulle uscite. Salah-Eddine, infatti, passerà all'Olympiacos per 8 milioni. Vicinissima anche la fumata bianca per Angelino al Deportivo. Infine, è stato nominato il nuovo Ceo del club a due anni dall'addio della Souloukou. Si tratta di John Galantic, ex dirigente di Chanel e Tod's, che faceva già parte del consiglio d'amministrazione giallorosso nell'era Pallotta. "Conosce l'Italia ed è romanista da sempre", la presentazione dei Friedkin.