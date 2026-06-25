Un argentino rinnova, l'altro è destinato a partire. I destini contrapposti di Dybala (nella foto) e Soulé hanno scaldato la giornata di ieri in casa Roma. La Joya, infatti, sta limando gli ultimi dettagli sul rinnovo biennale (con opzione unilaterale di un'ulteriore stagione) che lo legherà ancora ai giallorossi oltre la scadenza del 30 giugno, scrive Francesco Balzani su Leggo. L'attuale stipendio da circa 8 milioni netti verrà sostituito da una base fissa di circa 2,7 milioni più una serie di bonus legati a presenze (60 mila a partita), rendimento e obiettivi di squadra. In queste ore D'Amico incontrerà l'agente Novel per arrivare alla fumata bianca definitiva che riguarderà anche Celik mentre per Pellegrini sono previsti ulteriori incontri. Ed entro il 30 giugno il ds proverà a piazzare Soulé per il quale sono arrivati concreti segnali dall'Arabia Saudita, più precisamente da Al-Ahli e Al-Itthiad. Si parla di uno stipendio da 6-7 milioni al calciatore e di un'offerta da 35 più bonus alla Roma. Il che aiuterebbe non poco il club a chiudere il discorso settlement agreement considerati anche i 20 milioni relativi ai diritti Tv esteri che saranno divisi in due tranche e i 10 derivanti dal rimborso della polizza assicurativa per Bove. Soulé, però, spera in queste ore in un rilancio dalla Premier League dove oltre all'Aston Villa si è fatto sentire anche il Nottingham Forrest. In caso non si dovesse trovare la soluzione risalirebbe la possibilità di una cessione anticipata di Koné su cui ci sono ora Arsenal, Chelsea e Tottenham. In stand by resta sempre l'arrivo di Greenwood per il quale la Roma potrebbe aspettare i primi di luglio. Smentite le voci di un ritorno di fiamma del Fenerbahce, l'inglese attende solo un segnale dalla capitale dopo la rassicurazione di Gasperini e dei Friedkin. Infine è stato ufficializzata la data della prima giornata: la Roma giocherà contro la Fiorentina lunedì 24 agosto alle 20,45.