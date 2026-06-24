Cinque nomi per la Champions e la probabile cessione di Koné in attesa dei rinnovi che dovrebbero arrivare questa settimana. Dopo l'incontro di lunedì (in cui erano presenti anche Lombardo e Morrow) Gasperini ha lasciato la capitale per passare qualche giorno di relax nella sua casa in Liguria, ma ha lasciato una lista di compiti al ds D'Amico garantendo di avere sempre il telefono raggiungibile. Il tecnico ha stilato anche le richieste che probabilmente verranno esaudite dal primo luglio ovvero dopo la chiusura settlement agreement con l'Uefa. Si tratta di quattro titolari e un difensore - scrive Francesco Balzani su Leggo - che possa sostituire Ziolkowski. Il primo in ordine di importanza e di tempo dovrebbe essere Greenwood, l'ala destra del Marsiglia con il quale c'è già un accordo trovato proprio da Gasp. Il club francese deve cederlo e i Friedkin hanno dato il via libera anche ad arrivare a un'offerta da 45 milioni più bonus. Decisivi i prossimi giorni. Il secondo rinforzo arriverà a sinistra dove sfuma Summerville e rispunta Nkunku già cercato in inverno mentre resta nel mirino Pulisic. Piace anche Tel del Tottenham per il quale c'è però il veto di De Zerbi. Poi l'esterno basso: il preferito è Moreira dello Strasburgo, subito dietro Molina dell'Atletico Madrid. Il quarto acquisto è legato all'addio sempre più vicino di Koné (preme l'Arsenal). Occhio in questo senso ai possibili prestiti dalla Premier: su tutti Bergvall del Tottenham e O'Riley del Brighton. Infine il sostituto di Hermoso per la panchina, un difensore mancino non ancora individuato mentre Ostigard del Genoa rientrerebbe nei piani solo in caso di (improbabile) cessione di Ndicka. L'altro tema riguarda i rinnovi: atteso l'incontro con l'entourage di Pellegrini, vicina la fumata bianca per Celik e Dybala.