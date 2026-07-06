Un centrocampo mondiale e la rivoluzione in attacco che deve ancora cominciare. Gasperini si gode l'exploit di Koné ed El Aynaoui che ai quarti si ritroveranno uno contro l'altro nel quarto di finale tra Francia e Marocco dopo aver guidato le rispettive nazionali contro Paraguay e Canada. Prestazioni che hanno riportato l'interesse della Premier sui due centrocampisti. Su El Aynaoui è vivo l'interesse del Manchester United mentre per Koné si è affacciato il Newcastle che ha appena ceduto Tonali al Tottenham. Per farli partire da Roma servirà comunque una maxi offerta e in caso di cessione di uno dei due gli occhi di D'Amico sono su due profili: lo svincolato Kessiè e Timber del Marsiglia. Le priorità, però, ora sono altre. E portano direttamente al reparto offensivo con un nome cerchiato in rosso da quasi due mesi: Mason Greenwood. I Friedkin entro mercoledì - scrive Francesco Balzani su Leggo - dovrebbero presentare l'offerta ufficiale al Marsiglia: circa 46 milioni, bonus inclusi. In corsa c'è anche il Fenerbahce (ma Greenwood preferisce la Roma) mentre l'Atletico Madrid al momento sembra tiepido sulla questione. Gasperini attende impaziente sperando che questa sia la settimana giusta. Intanto Richard, il presidente del Marsiglia apre alla cessione di Greenwood ma avverte: "Dobbiamo separarci da alcuni giocatori per ristabilire l'equilibrio finanziario e ridurre drasticamente il monte ingaggi. Tuttavia mi rifiuto di vendere a un prezzo di saldo. Detto questo, la situazione attuale ci obbliga a una rivoluzione della rosa". Quella che Gasp vorrebbe in un attacco dove sono certi di restare solo Malen e Dybala. In uscita, infatti, c'è anche Dovbyk cercato da Genoa e Betis. La sua cessione aprirebbe le porte a Nicolò Tresoldi, l'italo-tedesco del Bruges è molto apprezzato da Gasperini e vorrebbe tentare l'avventura in serie A. Sulla sinistra Garnacho e Diego Moreira sono tra gli obiettivi principali, ma bisogna lavorare su formula e prezzo del cartellino. Infine oggi sarà lanciata la campagna abbonamenti con l'obiettivo di raggiungere quota 40 mila tessere.