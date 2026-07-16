Intanto è stato congelato Garnacho, l'alternativa a Summerville prendibile con la formula del prestito con diritto di riscatto anche se col Chelsea non c'è sintonia sulle condizioni
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Evitare un nuovo caso Greenwood e portare a Gasperini uno dei suoi giocatori preferiti. La Roma sta lavorando giorno e notte per chiudere l'affare Summerville e si aspetta una risposta definitiva entro 5-6 giorni. La buona notizia è che non ci sono problemi col West Ham: i giallorossi intendono offrire 40 milioni mentre la clausola dell'olandese (attiva fino al 25 luglio) è di 45. Quindi una distanza minima e facilmente colmabile. Il nodo, scrive Francesco Balzani su Leggo, è lo stipendio dell'ala sinistra che fin qui ha sempre chiesto 6 milioni. La Roma si è spinta a 4,5 più bonus e dopo Francia-Spagna di martedì sera ha avuto un nuovo colloqui con l'entourage di Summerville. Filtra ottimismo, ma dopo l'esperienza Greenwood nessuno a Trigoria si azzarda a fare pronostici. Di certo Summerville farebbe felice Gasperini impegnato in questi giorni in continui summit di mercato con Ryan Friedkin e D'Amico. Intanto è stato congelato Garnacho, l'alternativa a Summerville prendibile con la formula del prestito con diritto di riscatto anche se col Chelsea non c'è (al momento) sintonia sulle condizioni: i Blues le vorrebbero legate alle presenze, la Roma anche alla qualificazione in Champions. Intanto avanza Diego Moreira che ha già un accordo coi giallorossi e sta pressando lo Strasburgo. La Roma ha presentato un'offerta da 30 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il club francese, che ha abbassato le pretese per il cartellino, vuole però una percentuale sulla rivendita più alta, ovvero del 20%. Ma si lavora anche sulle cessioni. In particolare quella di Koné sul quale è forte il pressing del Manchester United intenzionato ad offrire circa 55 milioni per il francese reduce dalla batosta al Mondiale. Con la sua partenza i Friedkin sistemerebbero l'accordo con l'Uefa, ma poi andrebbe trovato un sostituto: piacciono Engels del Celtic e Danilo del Botafogo.
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