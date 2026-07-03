L'accelerata è arrivata, per evitare sorpassi inattesi. Ieri la Roma ha spinto sul pedale per Mason Greenwood e avviato i primi contatti col Marsiglia. Dopo aver convinto l'attaccante a sposare il progetto Roma, infatti, Gasperini è in attesa del passo ufficiale dei Friedkin. Anche perché nel frattempo sull'inglese si è affacciato l'Atletico Madrid che potrebbe perdere uno tra Alvarez e Sorloth e quindi avere tutta la liquidità necessaria per superare la concorrenza, scrive Francesco Balzani su Leggo. Per questo bisogna agire in fretta, entro il week end. Sullo sfondo il Fenerbahce, meta poco gradita a Greenwood che è sempre stato in contatto con Gasp e che ha accettato un quadriennale da 5 milioni a stagione. Manca solo l'offerta ufficiale che sembra ormai pronta: 42 milioni più bonus. Ancora un po' distante dalla richiesta di 50 fatta dal Marsiglia, ma la trattativa in queste ore entrerà finalmente nel vivo. L'obiettivo è portare a Trigoria Greenwood entro il raduno del 13. Il tecnico attende e ha messo fretta, insieme a D'Amico, ai Friedkin in queste ore dopo aver visto sfumare Summerville conteso ormai da diverse squadre di Premier. A sinistra, oltre all'interesse per Godo e Moreira dello Strasburgo, c'è una nuova pista tenuta top secret. Per il ruolo di vice Malen invece sale la candidatura di Tresoldi, l'italo tedesco che ha segnato gol a grappoli col Bruges. L'attaccante ha trovato l'accordo con la Roma, ma prima servirà la cessione di Dovbyk per il quale c'è da registrare solo l'interesse del Betis.