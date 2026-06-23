Un summit lungo quasi tutta la giornata, il primo della nuova coppia che guiderà la Roma nella stagione del centenario. Tony D'Amico e Gian Piero Gasperini ieri hanno varcato i cancelli di una Trigoria bollente poco prima delle 10 e hanno poi proseguito il vertice fino al tardo pomeriggio in un hotel del Centro. Il nuovo ds e il tecnico (che si è tagliato notevolmente le ferie) si sono chiusi nel centro sportivo per studiare il piano d'azione sulle cessioni, i rinnovi e l'affare Greenwood. E lo faranno - scrive Francesco Balzani su Leggo - anche oggi e probabilmente per tutta la settimana. Poco prima di loro aveva fatto il suo arrivo Lorenzo Pellegrini che, insieme a Dybala e Celik, è ormai a un passo dal prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno. Il punto nodale però sono le plusvalenze da ottenere entro fine mese. D'Amico sta cercando sponde amiche per l'affare Soulé e non si farà prendere per la gola da Arsenal e Chelsea per Koné che resterà comunque sul mercato anche a luglio. Uno dei due dovrà partire, ma non a prezzo di saldo. Secco no, invece, alla possibilità di cessione di Ndicka all'Inter. Al momento ogni altra trattativa in entrata è rinviata a luglio quando i Friedkin avranno più libertà di manovra e quando sarà riaperto anche il dossier per il ritorno di Totti.