Nel giorno dell'annuncio di Castro, la Roma si rimette a caccia di ali. Sì, avete letto bene, al plurale. Perché l'intenzione di D'Amico è di portare due esterni offensivi a Gasperini: uno entro la partenza per il Galles, l'altro prima di Ferragosto. Un titolare e una riserva, tenuti rigorosamente top secret. Perché per il primo nome la candidatura di Nusa somiglia sempre di più a uno specchietto per le allodole considerata la richiesta altissima del Lipsia (60 milioni). Se la cifra non cambia a stretto giro, la Roma abbandonerà il norvegese. D'Amico sta lavorando molto tra Francia e Germania con due profili sopra gli altri. Quello di Fofana del Lione e di Bahoya dell'Eintracht Francoforte. Nomi meno altisonanti di Summerville, ma decisamente funzionali al gioco di Gasperini. Fofana, 21 anni, nazionale belga, ha uno stipendio alla portata (guadagna 1,8 milioni), con i giallorossi pronti a garantirgliene almeno il doppio. Il Lione chiede 40 milioni di euro, una cifra messa in preventivo dalla Roma. Cifre simili per Bahoya: nazionale under 21 francese e la fama di essere il giocatore più veloce della Bundesliga.Le alternative - scrive Francesco Balzani su Leggo - portano in Premier dove giocano Adingra del Sunderland e Kevin del Fulham. L'altra ala sarà a costo più contenuto: piace il giovane Cacciamani del Torino, reduce da un'ottima annata in prestito alla Juve Stabia. Tra gli obiettivi di Gasp ci sono poi: un difensore centrale (piace Reyes) e almeno un esterno basso, con Fresneda dello Sporting Lisbona in pole. Il club portoghese chiede 20 milioni, la Roma punta a qualcosa in meno. Il resto dipenderà dalle cessioni. Quella di Koné resta sempre in bilico e in caso di partenza del francese bisognerà poi prendere un centrocampista di livello internazionale (Diarra e Raskin tra i possibili candidati) mentre per Soulè c'è stato un sondaggio del Milan. Ma per ora nessuna offerta concreta. Intanto la Roma si coccola Castro che oggi svolgerà il primo allenamento dopo il bagno di folla a Termini di lunedì notte. L'argentino prenderà la maglia numero 9 lasciata orfana da Dovbyk e partirà per il Galles, dove ci sarà anche El Aynaoui che tornerà oggi a Roma dopo le vacanze post Mondiale.