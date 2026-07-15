L'accelerata c'è stata, come sperava Gasperini. Ma per ora nessuna fumata bianca. Ieri a Trigoria è sbarcato Ryan Friedkin e in poche ore la Roma ha intensificato il pressing su tre trattative di mercato. La prima (sorprendente) porta a Summerville. L'olandese, che sembrava ormai lontano, ha riaperto la porta dopo l'affare sfumato col Manchester United. Il suo agente, che era a Roma per portare Doekhi alla Lazio, ha parlato con la dirigenza giallorossa e ricevuto una proposta per un quadriennale da 4 milioni più bonus. Summerville ci rifletterà e nel frattempo sta "subendo" il pressing di Malen, suo compagno in Nazionale, scrive Francesco Balzani su Leggo. Più semplice convincere il West Ham che ha sempre chiesto 50 milioni, la Roma per ora è intenzionata ad offrirne 40 più bonus, una forbice colmabile. L'alternativa resta Garnacho. In questo caso la Roma ha proposto al Chelsea un prestito da 5 milioni con diritto di riscatto da 35 che diventa obbligo in base alle presenze. I Blues vorrebbero cederlo a titolo definitivo, ma stanno valutando l'offerta. La terza via, quella che ha fatto registrare maggiori progressi, è quella che porta a Diego Moreira dello Strasburgo che ha già detto sì alla Roma. Poi occhio alle sorprese per la fascia destra: la Roma ha chiesto Endrick in prestito secco al Real Madrid considerato che il brasiliano in Spagna non troverebbe spazio a causa dell'alta concorrenza. Prima serve il sì di Mourinho che con i Friedkin non ha certo un rapporto idilliaco. Brutte notizie, invece, dopo la prima giornata completa di allenamento: infortunio per Robinio Vaz che ha rimediato una lesione di primo al collaterale mediale del ginocchio.