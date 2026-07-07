Contatti continui e i primi dialoghi col Marsiglia, club ritenuto amico dai Friedkin anche se questo non basta per brindare già all'affare. La pista Greenwood si scalda sempre di più in attesa dell'offerta ufficiale che verrà presentata in queste ore. L'attaccante - che ieri si è presentato comunque in ritiro con il club francese - si è sentito spesso con Gasperini in questi giorni assicurandogli la sua piena volontà di venire alla Roma e di non prendere in considerazione (per ora) le offerte turche ed arabe. Il tecnico è abbastanza sereno sulla questione, ma anche impaziente di chiudere il tutto prima del raduno del 13 luglio per evitare il possibile ritorno di fiamma dell'Atletico Madrid fin qui non coinvolto direttamente nonostante le voci degli ultimi giorni. Ma il telefono - scrive Francesco Balzani su Leggo - di Gasp non riceve solo chiamate da Marsiglia. Perché nelle settimane scorse si è proposto anche Rafa Leao per quella fascia sinistra che non ha ancora un padrone. Operazione complessa per due motivi: lo stipendio del portoghese (servirebbe la rinuncia ad almeno un milione a stagione) e le richieste del Milan anche se si potrebbe studiare una formula con prestito e facile diritto di riscatto. La stessa che la Roma intende presentare al Chelsea per Garnacho mentre spunta anche la candidatura di Adingra del Sunderland.